Mehr als 325 Millionen Nutzer

Netflix knackte im vergangenen Vierteljahr die Marke von 325 Millionen Kunden. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt - aber das jetzige Update zur Nutzerzahl ist das erste seit einem Jahr. 2024 hatte Netflix das Jahr mit 301,6 Millionen zahlenden Kunden abgeschlossen. Da in Haushalten oft mehr als eine Person wohnt und der Netflix-Account geteilt wird, sieht sich der Branchenriese auf dem Weg zu einer Milliarde Zuschauer.