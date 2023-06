"Bei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist seit 2005 eine Nettoabwanderung festzustellen", erklärten die Statistiker. 2022 lag sie bei 83'000 Personen und fiel damit höher aus als 2021 mit 64'000. Die deutschen Auswanderer waren mehrheitlich männlich (60 Prozent) und vergleichsweise jung mit durchschnittlich 35,0 Jahren, während die Gesamtbevölkerung ein Durchschnittsalter von 45,9 Jahren aufweist. Hauptzielländer seien wie auch in den Vorjahren die Schweiz, Österreich und die USA gewesen, so das Bundesamt. 20'000 Fortzüge von Deutschen in die Schweiz, 12'000 nach Österreich und 10'000 in die USA wurden registriert.