Am meisten hatten zunächst Tausende von Reisenden am zweitgrössten Flughafen der Niederlande unter den IT-Ausfällen zu leiden. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter bemühten sich, Passagiere mit Bussen zu anderen Airports zu bringen und dort Ersatzflüge für sie zu organisieren - darunter in Düsseldorf und Brüssel. Vom Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden keine Beeinträchtigungen gemeldet. Mit einer Wiederaufnahme des Flugverkehrs in Eindhoven werde erst für den Abend gerechnet.