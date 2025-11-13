Die Aktie des Auftragsfertigers Polypeptide steigt am Donnerstag um 4 Prozent auf 24,65 Franken und gehört damit zu den best laufenden Schweizer Aktien im Handel. Die Aktienperformance reduziert sich seit Jahresanfang damit auf minus 16 Prozent.
Der deutsche Vermögensverwalter Berenberg hat die Abdeckung von Polypeptide mit der Empfehlung «Kaufen» aufgenommen. Das Kursziel wurde auf 30 Franken festgelegt.
Das Unternehmen werde nach einer schwierigen Phase sowie wegen der starken Position im Peptidtherapiemarkt und den geplanten Kapazitätsausbauten operativ erholen, ist der zuständige Analyst überzeugt. Mehr Umsatz und Effizienzmassnahmen sollen dazu beitragen. Bereits Mitte September hatte der US-Broker Jefferies die Abdeckung der Aktie mit «Kaufen» gestartet.
Polypeptide startete im Zuge des Börsengangs im April 2021 mit viel Vorschusslob zu einem Kurs von 75 Franken und stieg darauf bis 140 Franken. Danach brach die Aktie wegen mehreren Gewinnwarnungen hintereinander ein und erreichte zu Beginn des Jahres 2024 gerade mal noch 14 Franken.
(cash)