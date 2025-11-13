Das Unternehmen werde nach einer schwierigen Phase sowie wegen der starken Position im Peptidtherapiemarkt und den geplanten Kapazitätsausbauten operativ erholen, ist der zuständige Analyst überzeugt. Mehr Umsatz und Effizienzmassnahmen sollen dazu beitragen. Bereits Mitte September hatte der US-Broker Jefferies die Abdeckung der Aktie mit «Kaufen» gestartet.