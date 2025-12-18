Zudem war die Aktie des Technologiekonzerns im Dezember von 401 Franken auf bis zu 373,80 Franken zurückgefallen. Nun also zeigen sie erste Anzeichen einer Trendwende. Und der Aufstieg kann weitergehen, sofern sich die Prognose der Bank Vontobel bewahrheitet. Der zuständige Analyst traut der Aktie mittelfristig 450 Franken zu (bisher: 405 Franken). So hoch wie dieses neue Preisziel standen die Titel zuletzt im Juli 2024. Vontobel bestätigt zudem das «Buy»-Rating.