Wegen technischer Probleme liegt der Bau der "Air Force One" und der "Air Force Two" bereits drei Jahre hinter dem Zeitplan. Die Maschinen sollen 2026 und 2027 ausgeliefert werden. Sie basieren auf dem Modell 747-8 "Jumbojet", werden aber umfassend modifiziert. So werden unter anderem hochmoderne Selbstverteidigungs- und Kommunikationssysteme eingebaut. Die Flugzeuge sind darauf ausgelegt, selbst in einem Nuklearkrieg einsatzfähig zu bleiben.