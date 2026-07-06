«Im laufenden Jahr 2026 dürften in Deutschland nur noch rund 200'000 Wohnungen fertiggestellt werden, bei einem Neubaubedarf von rund 320'000 pro Jahr», erklärte der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW in Berlin. 2025 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts 206'600 Wohnungen gebaut worden, ein Rückgang um 18 Prozent oder 45'400 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Abwärtstrend hält nach Einschätzung des GdW wegen hoher Bau- und Finanzierungskosten an.