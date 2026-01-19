Sechs Kandidaten bewerben sich ‌um das Amt - und zwar Mario Centeno aus Portugal, der Lette Martins Kazaks, Madis Müller aus Estland, der Finne Olli Rehn, Rimantas Sadzius aus Litauen und der kroatische ⁠Notenbankchef Boris Vujcic. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments hat seine Unterstützung für die Kandidatur des lettischen Notenbankchefs Kazaks ​und des früheren EZB-Ratsmitglieds Centeno bekundet.