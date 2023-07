Die Theorie der Skeptiker sei einfach, schreibt der Analyst von HSBC. Dem Konzern stünde kurzfristig der Verlust zahlreicher exklusiver Patente bevor und dies in Kombination mit einem starken innovativen Fokus auf kleine Moleküle, denen durch den "Inflation Reduction Act" in den USA einiger Gegenwind drohe. Letztlich also ein Zusammenspiel, das jeder gerne vermeiden würde. Allerdings sei Novartis dabei, den historisch starken Fokus auf die kleinen Moleküle abzubauen und sich als reines, innovatives Pharmaunternehmen neu zu erfinden.