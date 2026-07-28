Doch für den Hersteller zahlte es sich aus, dass er deutlich mehr Passagier- und Frachtflugzeuge auslieferte. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Allerdings schlugen Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten mit weiteren 280 Millionen Dollar teuer zu Buche.