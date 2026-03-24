Es habe keine Verhandlungen gegeben, erklärte er. Kalibaf warf den USA vor, mit gezielten ‌Falschmeldungen die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren, um «dem Morast zu entfliehen, in dem die USA und Israel gefangen sind». Die iranischen Revolutionsgarden kündigten neue Angriffe auf US-Ziele an. Aus Israel kamen pessimistische Töne. Trump sei zwar entschlossen, einen Deal mit dem Iran zu erzielen, sagten drei hochrangige israelische Vertreter. ​Der Iran werde sich darauf aber wohl nicht einlassen.