USA erwarten Antwort aus Teheran

Die Waffenruhe im Iran-Krieg gilt seit gut einem Monat. Die militärischen Spannungen sind jedoch weiter hoch. Trump hatte sich dennoch zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erzielt werden könnte, um den Krieg zu beenden. In den diplomatischen Bemühungen erwarteten die USA nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio noch am Freitag eine Antwort aus Teheran. «Die Hoffnung ist, dass es etwas ist, das uns in einen ernsthaften Verhandlungsprozess bringen kann.»