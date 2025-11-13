«Wir haben in allen drei Unternehmensbereichen ein solides organisches Wachstum erzielt», erklärte Merck-Chefin Belén Garijo. «Das unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Portfolios selbst bei erheblichen externen Herausforderungen.» Wachstumstreiber waren vor allem das Geschäft mit Produkten für die Arzneimittelherstellung sowie die neue Sparte für seltene Krankheiten, die aus der Übernahme der US-Biotechfirma SpringWorks Therapeutics hervorging. Zudem profitierte Merck von einer starken Nachfrage nach seinem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad und dem Halbleitergeschäft, das vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird.