Gleichzeitig deuten staatliche Unterlagen darauf hin, dass die Behörden die Ausfuhr dieser angeblichen Gebrauchtwagen nach Kräften fördern. So vergeben sie beispielsweise zusätzliche Exportlizenzen, gewähren beschleunigte Steuergutschriften oder investieren in Infrastruktur. Mit diesen Massnahmen wollen die Lokalverwaltungen die ehrgeizigen Wachstumsziele der Zentralregierung erreichen, da den verantwortlichen örtlichen Kadern sonst eine Degradierung droht. Keine der zuständigen Stellen in den Provinzen oder in Peking war für einen Kommentar zu diesem Thema zu erreichen.