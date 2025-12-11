EVG: Bei Kahlschlag werden wir harter Gegner sein

Palla hatte ihr Konzept am Mittwoch dem Aufsichtsrat vorgestellt. Dieser habe den Plänen voll zugestimmt, sagte die 52-Jährige. Die einflussreiche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sprach von einem ambitionierten Konzept. Die Sofortprogramme sollten die Lage der Kunden verbessern. «Die noch zu entwickelnden Details für den anstehenden Konzernumbau werden wir uns genau ansehen», sagte EVG-Chef Martin Burkert. «Wenn Palla überflüssige Hierarchieebenen abschaffen, lange Entscheidungswege verkürzen und stattdessen die Experten vor Ort stärken will, hat sie uns dabei an ihrer Seite.» Sollte sich der Konzernumbau am Ende jedoch als Sparprogramm und Arbeitsplatzabbau herausstellen, werde Palla in der EVG einen harten Gegner finden.