Die Akquisition unterstütze die von der Europäischen Zentralbank propagierte Konsolidierung der Banken in Europa, sagte BPCE-Chef Nicolas Namias. Die Novo Banco, die aus der in der Finanzkrise in die Schieflage geratenen Banco Espirito Santo (BES) hervorgegangen war, wurde in der Transaktion mit rund 6,4 Milliarden Euro bewertet. BPCE wolle mit ihr das Geschäft in Europa stärken.