Wie der für die Zürcher Bank tätige Dario Messi schreibt, erwächst den Anlegern aus der Herunterstufung kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Es gebe aus den unterschiedlichsten Gründen auch künftig schlichtweg kein Vorbeikommen an US- Staatsanleihen, so der Experte. Doch nicht nur die Verschlechterung des Bonitäts-Ratings der USA verunsichert, wenn man Mark Häfele, dem CIO des Globalen Wealth Managements der UBS, Glauben schenken will. Seines Erachtens zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin widerstandsfähig. Er wartet nun ab, ob der Arbeitsmarktbericht vom Freitagnachmittag die Trends der vorangegangenen ADP-Erhebung bestätigt.