Neben der Lufthansa richtet sich der Blick in der neuen Woche ​auch auf Volkswagen. ​Wenn am Freitag der Aufsichtsrat zusammentritt, geht es auch um die Frage, wie Management, Grossaktionäre und Arbeitnehmer in ⁠Zukunft zusammenarbeiten und wer das Sagen in dem Konzern mit seinen weltweit mehr als 650'000 Mitarbeitern hat. Sollte es den Grossaktionären, ​dem Land Niedersachsen und den Arbeitnehmervertretern dabei nicht ⁠gelingen, einen Kompromiss zu finden, steht ein Machtkampf bevor. Laut Insidern liegen für die Sitzung gleich drei Sanierungskonzepte auf dem Tisch. Der wegbrechende Markt in China, die Zölle von US-Präsident Donald Trump und der harte ‌Wettbewerb durch chinesische Anbieter auf dem europäischen Heimatmarkt setzen dem Autobauer zu.