So müssten in den nächsten beiden Jahren die Ausgaben um mehr als 13,5 Milliarden Pfund (rund 16 Milliarden Euro) gekürzt werden, erklärte Finanzministerin Rachel Reeves in London. Zur Begründung hiess es, die von der konservativen Vorgänger-Regierung verursachten Mehrausgaben in Höhe von 22 Milliarden Pfund müssten verringert werden. Am 30. Oktober werde sie einen vollständigen Haushaltsplan vorlegen. Dieser werde weitere «schwierige Entscheidungen» enthalten.