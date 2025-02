Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat der künftigen Regierung so einiges ins Pflichtenheft geschrieben: bezahlbare Energiepreise, Bürokratieabbau und eine Wende in der Migrations- und Arbeitsmarktpolitik. So solle es gelingen, den Standort wieder nach vorn zu bringen. Von CDU und FDP sei am ehesten zu erwarten, dass sie dies gemeinsam schafften, sagte er in einem Zeitungsinterview und äusserte damit offen seine Präferenzen. Doch aus der Wunschkoalition Dulgers dürfte nichts werden, da die FDP laut den Hochrechnungen vom Wahlabend den Einzug in den Bundestag wohl verpassen wird.