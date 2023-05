"Die Araber, die Iraner und die Türken versuchen, eine Grauzone zu schaffen, in der sie alle koexistieren können, und nicht eine Region mit Schwarz und Weiss", sagte Vali Nasr von der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington. Einige US-Verbündete seien zu dem Schluss gekommen, dass ein stark polarisierter Naher Osten ihren Interessen nicht dienlich sei. "Es gibt eine Dynamik in der Region, die alle in die Mitte drängt."