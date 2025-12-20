Das US-Justizministerium hat am Freitag nach monatelangen politischen Auseinandersetzungen weitere, mehr als 300.000 Seiten umfassende Unterlagen aus den Ermittlungen gegen den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey ‌Epstein ‌veröffentlicht. Die Freigabe wurde durch ein neues Gesetz erzwungen. Während die Unterlagen neue, potenziell belastende Details über Ex-Präsident Bill Clinton enthalten, finden sich darin kaum neue Informationen zu Präsident Donald Trump. ​Es handelt sich zudem nur um eine teilweise Veröffentlichung; ‌die Prüfung weiterer Dokumente soll noch zwei ‌Wochen dauern.