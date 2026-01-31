Den E-Mails zufolge verabredeten sich Lutnick und Epstein am 23. Dezember 2012 zum Mittagessen auf der Karibikinsel Little Saint James. Lutnicks Ehefrau kündigte die Ankunft per Boot an, woraufhin Epsteins Assistentin später eine Nachricht ihres Chefs mit dem Inhalt «Schön, euch zu sehen» weiterleitete. Dies steht im Widerspruch zu früheren ⁠Aussagen Lutnicks. Der Minister hatte im vergangenen Jahr in einem Podcast erklärt, er habe den Kontakt zu seinem damaligen Nachbarn Epstein bereits um das Jahr 2005 abgebrochen, nachdem dieser eine anzügliche Bemerkung gemacht habe. Ein Sprecher ​des Handelsministeriums teilte nun mit, Lutnick habe nur begrenzte Kontakte mit Epstein im ‌Beisein seiner Frau gehabt und sei nie eines Fehlverhaltens beschuldigt worden.