Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Strasse von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Jedes Schiff, das die für den Öl- und Gashandel wichtige Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der iranischen Militärführung. Zwei Schiffe sollen laut Rundfunk beschossen worden sein. Die Ölpreise haben in der Nacht etwas zugelegt, zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 94,68 US-Dollar und damit 1,70 Prozent mehr als am Vorabend.