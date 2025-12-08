Im Rahmen der Berechnungen hat die Helvetia Baloise etwa immaterielle Vermögenswerte und deren anschliessende Abschreibung sowie die Erfassung von Goodwill aus der Transaktion erfasst. So weist die Gruppe per 30. Juni 2025 einen Goodwill von 4,7 Milliarden Franken und übrige immaterielle Vermögenswerte aus der Fusion von 3,4 Milliarden aus. Die gesamten Aktiva betragen 146,5 Milliarden und das Eigenkapital 13,9 Milliarden, teilte die Gruppe am Montag mit.