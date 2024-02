"Das erste Halbjahr 2023 beinhaltete Rekordinstallationen und Erwartungen für weiteres Wachstum, wobei es in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Zinssätze und niedrigerer Strompreise zu einer Verlagerung hin zu einem schwächeren Markt kam, was zu einem Lageraufbau führte, der unsere Lieferungen verlangsamte“, erklärte Zvi Lando, CEO von SolarEdge in einer Pressemitteilung. "Dennoch glauben wir, dass wir aufgrund unseres wachsenden Produktportfolios sowie der von uns ergriffenen Betriebs- und Kostensenkungsmassnahmen gut für den nächsten Wachstumszyklus in unserer Branche aufgestellt sind.“