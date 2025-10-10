Der zuständige Experte senkte am Donnerstag zwar das Kursziel auf 300 Franken von zuvor 350 Franken, empfiehlt aber die Titel nach wie vor zum Kauf. Research Partners vergibt weiterhin das höchste Kursziel der 24 bei Bloomberg erfassten Analysten. Am 24. Oktober gibt der Konzern die Neunmonatszahlen bekannt.