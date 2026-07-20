Damit trat die ​positive Überraschung bei den jüngsten US-Inflationsdaten ​in den Hintergrund. Diese hatten ​noch für eine leichte Entspannung bei den Zinserwartungen gesorgt. An ‌den Finanzmärkten wird für die Sitzung der US-Notenbank Fed im Juli zwar keine Zinserhöhung erwartet, jedoch ist bis ​zum ​Jahresende mittlerweile mindestens eine ⁠Zinserhöhung eingepreist.