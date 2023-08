Der neue «Sierra Forest» für Rechenzentren soll mehr als doppelt so viel Rechenleistung pro Watt Stromverbrauch bringen, teilte Intel am Montag auf einer Konferenz für Halbleitertechnologie an der Stanford-Universität im Silicon Valley mit. Der Chip habe eine um 240 Prozent höhere Leistung pro Watt als die aktuelle Generation von Speicherchips. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen solche Zahlen veröffentlicht. Die Effizienzsteigerung ist Teil einer breit angelegten Initiative der Industrie zur Senkung des Stromverbrauchs. Erstmals teilt Intel seine Xeon-Prozessoren in zwei Kategorien ein: Neben dem effizienten «Sierra Forest» kommt der «Granite Rapids», der mehr Leistung bietet, aber mehr Strom verbraucht.