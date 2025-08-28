Ansporn liefert die neue Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux. Der Analyst erhöht das Rating auf «Buy» von «Hold». Das Kursziel belässt er unverändert bei 7 Franken. Damit reiht er sich an der unteren Bandbreite der Empfehlungen ein. Octavian sieht den fairen Wert der Aktien bei 8,70 Franken, während Research Partners gar 17 Franken als realistisch erachtet. Es liegen zwei Kaufempfehlungen vor, drei würden die Titel «Halten».