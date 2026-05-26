Hintergrund der positiven Einschätzung sind Unternehmensmeldungen von Anfang März. Aryzta hat angekündigt, die letzte Hybridanleihe über 144,3 Millionen Franken bis April aus eigenen Mitteln zurückzukaufen, was die Zinskosten weiter senken und den Weg für künftige Dividendenzahlungen ebnen soll. Die Nettoverschuldung war 2025 bereits gesunken. Zudem soll Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO Urs Jordi die Konzernführung dauerhaft übernehmen – eine Entscheidung, mit der Experten nicht gerechnet hatten. Die Doppelrolle soll spätestens an der Generalversammlung 2027 enden, wenn ein unabhängiger Verwaltungsratspräsident nachrückt; Jordi selbst will dann als CEO weiteramten.