Im Mai legten die währungsbereinigten Erlöse ⁠um 11,5 Prozent zu und übertrafen damit die Erwartungen von ‌Analysten. «Die Frühjahrs-/Sommerkollektionen finden bei unseren Kunden weiterhin sehr ‌guten Anklang», erklärte ​der Vorstand am Mittwoch. Zuvor hatte der spanische Modekonzern, zu dem neben Zara auch Marken wie Massimo Dutti und Bershka gehören, bereits im ersten Quartal (bis Ende ‌April) dank einer hohen Nachfrage Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte um 5,8 Prozent auf 8,7 Milliarden ​Euro, der Nettogewinn um 5,4 ​Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.