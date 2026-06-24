⁠Dies sagte Machthaber Kim Jong Un am Dienstag bei ‌einer Zeremonie zur Indienststellung eines ‌neuen Zerstörers, wie die ​staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete. Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr zwei Kriegsschiffe von der Grösse des nun in Dienst ‌gestellten 5000-Tonnen-Schiffes «Choe Hyon» gebaut werden. Der neue Mehrzweckzerstörer habe in den vergangenen 14 Monaten erfolgreich militärische ​Einsatztests abgeschlossen.