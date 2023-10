Die Aktie der UBS verzeichnete im dritten Quartal mit etwas über 25 Prozent den besten vierteljährlichen Aktienkursanstieg seit 14 Jahren. Letztmals stieg die Aktie im dritten Quartal des Jahres 2009 so deutlich an (mehr dazu hier im cash-Artikel). Die Aktie der UBS ist mit einem Anstieg von 33 Prozent mittlerweile auch der beste Titel im Swiss Market Index in diesem Jahr.