Das Solarunternehmen Meyer Burger macht vorwärts mit der Aktienzusammenlegung, nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre dem Plan zugestimmt haben. So soll Freitag, der 28. Juni der letzte Handelstag an der SIX für die alten Aktien sein. Die neuen Aktien können dann ab kommenden Montag gehandelt werden.