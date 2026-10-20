Von diesem aktuellen Stand aus kann der Franken weiter abwerten - kurzfristig wenigstens. So sagen die Devisenspezialisten der Genfer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) einen Dollar-Franken-Kurs von 0,85 bis Ende des Jahres 2026 voraus. Dazu dürfte eine weitere Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed beitragen. Schon an der Oktober-Sitzung kann es laut der UBP so weit sein. Anlass zum Handeln geben nach Ansicht der Experten die überraschend hohen US-Inflationszahlen für den Monat September. Der Wert von 3,7 Prozent lag über den Schätzungen von 3,6 Prozent und auch klar über dem 2-Prozent-Ziel, das die amerikanischen Notenbanker anpeilen.