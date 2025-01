Ärgernis 3: Weniger Transparenz bei Aktionspreisen

Wer ab 2025 in den Läden ein Aktionsschild steht, muss aufpassen. Denn für das Anschreiben von Aktionen gelten neue Regeln. Wenn im Laden ein Waschmittel 24 statt 48 Franken kostet, galt bisher folgende Vorschrift: Die Aktion darf höchstens halb so lange laufen, wie das Produkt zuvor 48 Franken kostete. Das heisst: Kostete das Waschmittel einen Monat lang 48 Franken, so darf die Aktion nur zwei Wochen laufen. Nach zwei Monaten war so oder so Schluss mit der Aktion.