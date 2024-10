2. Neues Tabakproduktegesetz

Per 1. Oktober 2024 tritt das neue Tabakproduktegesetz in Kraft – und mit diesem strengere Verkaufs-, Werbe- und Meldevorschriften. Der Bundesrat schreibt dazu in einer Mitteilung: «Das Tabakproduktegesetz soll die Bevölkerung, insbesondere Minderjährige, vor den schädlichen Auswirkungen des Tabak- und Nikotinkonsums schützen.» Das Gesetz regelt etwa ein schweizweit einheitliches Abgabeverbot an Jugendliche unter 18 Jahren sowie strengere Werbeeinschränkungen und betrifft sowohl herkömmliche als auch elektronische Zigaretten – sowie weitere tabak- und nikotinhaltige Produkte.