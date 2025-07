Die Slowakei blockierte am Dienstag das 18. Russland-Sanktionspaket, teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas nach einem Treffen mit den EU-Aussenministern in Brüssel mit. Sie sei «wirklich traurig», dass die Sanktionen nicht genehmigt wurden, erklärte Kallas. Sie hoffe aber, dass am Mittwoch eine Einigung erzielt werden könne.