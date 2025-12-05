Vorerst bestehen bleibt das Verbot von Behältern mit mehr als 100 Millilitern Fassungsvermögen generell bestehen, wie der Flughafen Zürich am Freitag mitteilte. Dies weil erst eines von vier Geschossen umgerüstet sein wird. Sobald alle 26 Kontrolllinien umgerüstet seien, wären Behälter mit bis zu zwei Litern erlaubt.