Die nach den USA zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt kämpft derzeit mit einer Reihe von Problemen. So ist die Immobilienkrise noch immer ungelöst. Wohneigentum ist für viele Chinesen die wichtigste Form der Altersvorsorge und der Vermögensanlage. Die Immobilienpreise sinken aber seit geraumer Zeit, weshalb sich viele Verbraucher beim Geldausgeben zurückhalten. Das schwächt den Binnenmarkt, während der Exportweltmeister wegen des Handelskonflikts mit den USA unter Druck steht und mit Überkapazitäten ringt. Die Regierung strebt für 2025 rund fünf Prozent Wirtschaftswachstum an. Dies dürfte schwer zu erreichen sein: Einer Reuters-Umfrage zufolge erwarten Ökonomen, dass es eher auf rund 4,6 Prozent hinauslaufen wird.