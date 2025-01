Eine zweite Möglichkeit liegt in der dritten Säule. Denn Säule-3a-Bezüge sind grundsätzlich frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter möglich und können bis zu fünf Jahre aufgeschoben werden, wenn die Erwerbsarbeit fortgeführt wird. Wer also mehrere Säule-3a-Töpfe aufbaut, kann einen nach dem anderen auflösen. Das Vorgehen setzt freilich voraus, dass man früh genug im Leben beginnt, Geld in mehrere 3a-Gefässe einzuzahlen.