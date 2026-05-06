Für Bayer ist ​der Erfolg des Medikaments von entscheidender strategischer Bedeutung. Der Konzern muss in ‌seiner Pharmasparte den Wegfall des Patentschutzes für den umsatzstarken Blutverdünner Xarelto verkraften. Bayer traut Asundexian Blockbuster-Potenzial zu, also einen jährlichen ​Spitzenumsatz von mehr ​als einer Milliarde Euro. ⁠Ursprünglich hatte sich das Unternehmen Erlöse ​von mehr als ⁠fünf Milliarden Euro erhofft. Dieser Ausblick war jedoch hinfällig ‌geworden, nachdem der Wirkstoff 2023 in einer Studie zur Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern gescheitert war. Derzeit ‌befindet sich der Konzern in Gesprächen mit Gesundheitsbehörden ​weltweit, um eine Marktzulassung zu erreichen.