Standort nicht schwächen

Unterstützung erhielt diese Sichtweise von Sven Reinecke, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Marketing & Customer Insight an der Universität St. Gallen (HSG). Bilder wie das Schweizerkreuz wirkten schneller als Worte und würden von Konsumenten als Herkunfts- und Qualitätssignal für das ganze Produkt wahrgenommen. Der Verband fordert darum, die Exklusivität des Schweizerkreuzes für inländische Produzenten rasch wieder einzusetzen, um den Produktions- und Innovationsstandort nicht nachhaltig zu schwächen.