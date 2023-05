Zwar arbeitet die Europäische Union (EU) an einer KI-Gesetzgebung, deren Umsetzung aber wohl noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, so dass die nationalen Behörden vorerst mit vorhandenen Gesetzen arbeiten müssen. "In Ermangelung neuer Vorschriften können Regierungen bislang nur die bestehenden Regeln anwenden", sagt Massimiliano Cimnaghi, Experte bei der Beratungsfirma BIP.