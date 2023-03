Nach ASN-Angaben war im Reaktor 1 in Penly ein Riss in der Nähe einer Schweissnaht in einer Rohrleitung im Sicherheitseinspritzsystem gefunden worden. Der Riss erstreckt sich über 15,5 Zentimeter, das ist etwa ein Viertel des Umfangs der Leitung. Seine maximale Tiefe beträgt 2,3 Zentimeter bei einer Leitungsdicke von 2,7 Zentimetern. Die Sicherheit der Rohrleitung sei damit nicht mehr nachgewiesen, so die ASN. Der Riss habe keine Auswirkungen auf Personal oder Umwelt gehabt. Es beeinträchtige jedoch die Sicherheitsfunktion, die mit der Kühlung des Reaktors verbunden ist.