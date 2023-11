Signa Sports United hatte erst in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Sie ist die Muttergesellschaft Dutzender Internet-Händler aus dem Sportartikelmarkt wie Tennis-Point, fahrrad.de, Campz und Outfitter. Benkos Signa Holding hatte SSU vor zwei Jahren an die New Yorker Börse gebracht. Als sie eine Finanzierungszusage über 150 Millionen Euro vor kurzem zurückzog, rutschten das Unternehmen und seine Töchter in die Schieflage.