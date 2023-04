Der neue UBS-CEO Sergio Ermotti hat eine Reihe hochkarätiger Ex-Banker der UBS kontaktiert, um ihr Interesse an einem Wiedereinstieg auszuloten, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unklar ist, welche Rolle für Naratil in Frage kommt. Er hat das Geldhaus erst vor sechs Monaten verlassen und in den vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit bei der Bank eine Reihe von Führungspositionen ausgeübt, darunter Finanzchef und Co-Chef des Wealth Management.