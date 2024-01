Das Militär habe 14 abschussbereite Raketen der Rebellen zerstört, die auf Handelsschiffe hätten abgefeuert werden sollen, teilte das US-Zentralkommando am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X mit. «Diese Raketen auf den Abschussrampen stellten eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region dar und hätten jederzeit abgefeuert werden können, was die US-Streitkräfte dazu veranlasste, ihr inhärentes Recht und ihre Pflicht zur Selbstverteidigung wahrzunehmen.» Die von den Huthis kontrollierte Nachrichtenagentur Saba meldete, amerikanische und britische Flugzeuge hätten mehrere Gebiete im Jemen angegriffen, darunter die Regionen Al-Hudaida, Taiz, Dhamar, Al Bayda und Saada.