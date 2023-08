Das Geldhaus habe nicht alle verfügbaren Unterlagen überprüft, hiess es in einem am Donnerstag vom Haushaltsausschuss des US-Senats veröffentlichten, unabhängigen Bericht. Zahlreiche relevante Dokumente seien bei der mehrjährigen Überprüfung aussen vor geblieben. Elektronisch hätten nur knapp 1000 von 65'000 Datensätzen zur Verfügung gestanden. "Aus Respekt vor den Opfern des Holocaust und ihren Familien können wir vor diesen Unzulänglichkeiten nicht die Augen verschliessen", betonte der republikanische Senator Chuck Grassley in einer Erklärung.